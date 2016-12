West Ham accroche Liverpool

0

Liverpool 2-2 West Ham

Peut-on vraiment prétendre au titre de champion avec une telle arrière-garde ? Liverpool a été tenu en échec face à West Ham (2-2), et ce, à cause de deux erreurs, d'une part de son gardien sur un coup franc de Payet, et d'autre part de Matip, qui a laissé Antonio tromper le gardien allemand. Une vraie contre-performance.Il ne fallait pas arriver en retard à Anfield. Cinq minutes suffisent aux hommes de Klopp pour ouvrir le score, avec un but de Lallana. Problème, Liverpool possède une défense fragile et un gardien pas vraiment rassurant. Payet en profite, en égalisant sur coup franc, avec la complicité de Karius. West Ham va même mener, grâce à un but d'Antonio, après une erreur de Matip. Mais voilà, lesne sont pas relégables pour rien. Dès le début de la seconde période, Darren Randolph , le gardien irlandais, se troue et Origi égalise.Pas grand-chose à signaler par la suite, excepté l'entrée remarquée d' Andy Carroll sur le terrain de son ancien club. Et une parade exceptionnelle de Randolph, qui se rattrape bien, sur une frappe d'Henderson. Après la défaite folle contre Bournemouth, Liverpool laisse des points, à domicile cette fois-ci, face à un adversaire en grande difficulté. Pendant ce temps-là, Arsenal est à trois points, et Chelsea s'éloigne.