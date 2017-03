West Ham a refusé des offres chinoises pour Carroll

0

Après le râteau pris pour Anthony Modeste , les Chinois étaient prêts à acheter n'importe quoi.Plusieurs joueurs ont été approchés par les clubs chinois en début de semaine, avant la fin de leur mercato ce mardi. Parmi eux, Andy Carroll , l'attaquant de West Ham . Slaven Bilić, son entraîneur, a expliqué à la presse britannique que lesont reçu et refusé des offres pour Andy Carroll , car le club n'avait aucun intérêt à vendre «» . Il a également nié que le club avait autorisé un agent à négocier un départ de Carroll. Andy Carroll était au courant de ces offres, mais n'a pas manifesté d'intérêt. Selon Slaven Bilić, ils n'en ont d'ailleurs pas parlé ensemble. Carroll est donc toujours bien un joueur de West Ham et pourrait peut-être revenir lundi prochain dans l'équipe, pour la rencontre face à Chelsea Il reste encore Peter Crouch et Darren Bent, mais il faudra attendre l'été.