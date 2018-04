West Brom coule United et offre le titre à City

Battus à domicile par la lanterne rouge West Bromwich Albion, Manchester United offre à son rival un titre qui lui semblait déjà acquis depuis des mois. La faute à la maladresse, à Ben Foster et à Jay Rodríguez. Champagne.

279

La fête du voisin

Manchester United (4-3-3) : De Gea - Valencia, Lindelöf, Smalling, Young (75e, Rashford) - Herrera (46e, Lingard), Matić, Pogba (57e, Martial) - Mata, Lukaku, Sánchez. Entraîneur : José Mourinho.

West Bromwich Albion (4-4-2) : Foster - Nyom, Dawson, Hegazy, Gibbs - Phillips (77e, Krychowiak), Livermore (85e, Sturridge), Brunt (94e, Yacob), McClean - Rondón, Rodríguez. Entraîneur : Darren Moore.

Obligé de l'emporter face à West Brom pour empêcher son voisind'être sacré champion d' Angleterre Manchester United a failli à sa tâche. Incapables de mettre la lanterne rouge en danger, les hommes de Mourinho ont été surpris à un quart d'heure de la fin et offrent à Manchester City , tombeur de Tottenham samedi (3-1), le cinquième titre de son histoire.En première mi-temps, lesauront vraiment tout tenté, mais sans jamais tromper la vigilance d'un Ben foster à l'œil et aux réflexes aguerris. D'un geste plein de désespoir, Paul Pogba tente même d'envoyer unedans les filets à la demi-heure, mais n'obtient qu'un carton jaune bien mérité. À la pause, le score est toujours vierge, la faute à de vaillants joueurs de West Brom et à desmaladroits et un rien désinvoltes.Plus le match avance, plus on sent arriver la surprise. D'autant que Ben Foster est dans une forme olympique et sort brillamment les rares tentatives mancuniennes dangereuses. À un quart d'heure de la fin, ce qu'on sentait arriver finit par se produire, Jay Rodríguez profite du marquage inexistant de Romelu Lukaku sur un corner et refroidit Old Trafford (0-1). Malgré les entrées de Martial et de Rashford, United a toutes les peines du monde à se montrer dangereux.Aller gagner chez le premier pour perdre à domicile contre le dernier, Manchester United réalise un grand écart digne des plus grands gymnastes.