Wesley Sneijder est-il vraiment plus fort que Benjamin Nivet ?

C’est la bagarre de chauves la plus attendue depuis celle entre The Rock et Jason Statham dans Fast and Furious 7. Ce vendredi soir, à Nice, Wesley Sneijder va admirer pour la première fois un crâne aussi lustré que le sien : celui de Benjamin Nivet. Mais le joueur le plus soyeux de l’Aube a t-il seulement quelque chose à envier au presque Ballon d’Or 2010 ? Réponse en cinq points.

Fiabilité : Benjamin Nivet, Aube qualität

Palmarès : Wesley Sneijder, Ballon d’Or plaqué

Coefficient légende : Benjamin Nivet, d’un cheveux

Coefficient Golazo : Wesley Sneijder, passion mines et araignées

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Vidéo

Coefficient humain : Benjamin Nivet, le voisin de palier

Par Swann Borsellino

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tous les bons vendeurs de voitures d’occasion vous le diront : l’important, ce n’est pas la carrosserie, c’est le moteur. Alors même si comparé à la berline Wesley Sneijder Benjamin Nivet a des airs de break familial, force est de constater que c’est avec lui qu’on préférera prendre la route. À 40 piges, le meneur de jeu de Troyes a disputé plus de trente matchs de championnat lors de 16 saisons. Mieux, il a pris part à 31 rencontres ou plus par exercice depuis la saison 2003-2004 (38 à deux reprises, 37 une fois, 35 trois fois). Un homme pour qui une béquille est une grosse blessure, en somme, mais qui n’en demeure pas moins un épicurien. «» , racontait notamment l’amateur de vin à So Foot en septembre 2016 . De son côté, Sneijder n’a réalisé que cinq saisons à 30 matchs ou plus (31 étant son maximum, en 2014-2015) et une seule depuis 2008-2009. En somme, la trentaine du Batave, c’est uniquement sur le passeport. Et pas sûr que ça s’améliore avec le temps. Alors que Benjamin Nivet est comme le bon vin.Les joueurs de Ligue 2 vous le diront à l’unanimité : pas facile d’être membre de l’équipe-type de la saison. Pourtant, Benjamin Nivet a connu cet honneur à quatre reprises, en 2005, 2010, 2013 et 2014. Des titres qui, ajoutés à celui de joueur du mois d’octobre 2009 et aux trophées de champion de France de Ligue 2 avec Caen (2010) et Troyes (2015), trônent sur la cheminée du Zizou de l’Aube. C’est mieux que Dimitri Payet et son titre en Coupe de la Réunion 2004 mais c’est quand même moins bien que Wesley Sneijder qui, il faut bien le dire, a triché en évoluant dans des équipes pas trop mauvaises : l'Ajax, le Real Madrid, l'Inter Milan et Galatasaray. Champion dans tous les pays dans lesquels il est passé, le Batave a également ramassé la Ligue des Champions en 2010, année de sa finale de Coupe du monde avec les Pays-Bas, lors de laquelle il aurait pu/du (c’est selon) être Ballon d’Or. Benjamin Nivet s’incline donc face à un Ballon d’Or moral et au meilleur milieu de terrain du monde en 2010. C’est honorable.Qu’on le veuille ou non, Wesley Sneijder est une légende. Avec ses hauts, ses bas, ses lucarnes, ses galettes. Mais a t-il inscrit un but décisif pour la montée en Ligue 1 à 40 piges ? A t-il passé onze années en cumulé dans le même club ? Non. Mais plus fort que ça encore : Sébastien Roudet a t-il dit un jour qu’il serait prêt à payer pour regarder Wesley Sneijder jouer ? Jamais. Il l’a fait pour Benjamin Nivet , son ancien coéquipier à Châteauroux. «, confiait Nivet à So Foot, avec le sourire, avant d’ajouter :» . Oui, en plus le mec est sympa et poli. Suffisant pour que François Baroin, maire de Troyes, qui évolue dans l’Aube depuis 22 saisons, déclare : «» Une légende, on vous dit.C’est un coup dur pour toutes les lucarnes de France : Wesley Sneijder est accro aux lulus et il a toujours refusé d’aller aux canonniers anonymes. Et malgré son but important en barrage contre Lorient et les 118 autres qu’il a marqué pendant sa carrière, Benjamin Nivet ne pourra jamais rien contre ça.Contre les Bleus quand lui et Robben avaient des cheveux :Contre Robert Pirès . #LeClubParce que le pied gauche, ce n’est pas un problème :Les arrivées mouvementées à l’aéroport, Wesley Sneijder connaît. De ville en ville, de grands clubs en grands clubs, le Batave a presque tout vu et tout vécu mais avec des lunettes de soleil : celle de la star. S’il regrette aujourd’hui de ne jamais avoir quitté la France, Benjamin Nivet est toujours resté à l’échelle humaine. Lui qui s’enthousiasme plus de ses souvenirs de parties de cartes interminables que de victoires marquantes, lui qui apprécie sa collaboration avec des jeunes qui «» , lui qui est «» . D’ailleurs, si vous voulez trancher : les Sneijder ont un resto à Ibiza et madame Nivet à sa propre marque de champagne. Bonne dégustation. Benjamin Nivet mais surtout, le football.