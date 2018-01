Wesley Sneijder au Qatar

538

الهولندي شنايدر يصل غدا للتوقيع للفه في واحدة من الصفقات التي تعد هدية الفهود لجماهيرنا مع العام الجديد #شنايدر_غرفاوي pic.twitter.com/t7fW9RcvVf — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) 5 janvier 2018

LMC

Un petit tour et puis s'en va.Six mois seulement après son arrivée à Nice Wesley Sneijder a décidé de quitter la Ligue 1 pour rejoindre Al-Gharafa, au Qatar . Le finaliste du Mondial 2010 rejoint le championnat qatari pour une saison et demie. La nouvelle a été annoncée ce vendredi par le club sur les réseaux sociaux.En six mois à Nice , le meneur de jeu aura donc seulement disputé huit matchs (toutes compétitions confondues) sans inscrire le moindre but. Un joli flop.Dans son nouveau club, Wesley Sneijder ne sera pas totalement dépaysé, puisqu'il y retrouvera un certain Jonathan... Balotelli