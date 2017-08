Wenger veut dégraisser

NG

On commence à se sentir à l'étroit dans le monospace de tonton Arsène.Depuis plusieurs années, à part vendre ses meilleurs éléments, Arsenal a du mal à se séparer de ses joueurs. L'effectif desest devenu pléthorique au fil des années, et Arsène Wenger aimerait aujourd'hui se débarrasser de quelques lascars.Dans des propos relayés par l', le coach d' Arsenal est revenu sur cette situation : «(...)Parmi les joueurs susceptibles de quitter le nord de Londres cet été, on peut citer Mathieu Debuchy Lucas Pérez, Keiran Gibbs, Carl Jenkinson ou encore Jack Wilshere . Ce dernier était même annoncé dans le viseur de la Juventus selon les dernières informations deEncore un qui va finir par craquer pour le projet niçois.