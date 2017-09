Wenger va faire tourner contre Cologne

LG

Comme les enfants, lesn’ont pas école le mercredi.Six joueurs du dernier onze d’Arsenal ne se sont même pas entraînés aujourd’hui, alors que l’entrée desen Ligue Europa les verra affronter jeudi l’autre favori du groupe H, le FC Cologne. Petr Cech Danny Welbeck , Mesut Ozil, Aaron Ramsey et Granit Xhaka étaient ainsi tous absents de l’entraînement ce mercredi matin.Wenger a en effet décidé de faire tourner pour privilégier le championnat, retrouver leet ainsi espérer revenir en Ligue des Champions - compétition que lesn’avaient plus manqué depuis 17 ans. Le coach alsacien reste confiant dans ses chances de qualification pour les seizièmes de finale, puisqu’Arsenal fait figure de favori dans un groupe H constitué des biélorusses du BATE Borisov, des Serbes de l’Etoile Rouge de Belgrade, et donc des Allemands du FC Cologne.Un groupe abordable, donc.