Wenger va égaler Ferguson

Wenger et Ferguson ne se quitteront jamais.En déplacement chez le voisin Crystal Palace aujourd'hui avec ses Arsène Wenger va en profiter pour s'inscrire une nouvelle fois sur les tablettes du championnat britannique. L'Alsacien va égaler, ce soir à Selhurst Park, le record de matchs de Premier League sur un banc, détenu par Sir Alex Ferguson avec 810 apparitions (un chiffre qui ne compte pas les matchs de First division, ancêtre de la PL). Et il devrait donc le dépasser dimanche, face à West Brom. Harry Redknapp , lui, est loin derrière (641).Est-ce que Giroud nous claquera une aile de pigeon pour fêter ça ?