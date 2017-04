4

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Wenger, le candidat des sondeurs ?On ne sait toujours pas si Unai Emery sera sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine, malgré des prestations convaincantes de son équipe ces derniers mois, le Basque pourrait perdre sa place à cause de l'humiliation (6-1) subie au Camp Nou. Selon un sondage Odoxa - RTL - Winamax, effectué auprès de 1 000 personnes et dévoilé ce dimanche, le Basque garde les faveurs des amateurs de football.Selon 57% d'entre eux, l'entraîneur espagnol doit rester à Paris la saison prochaine, alors qu'en septembre ils étaient 58% à considérer qu'Emery était un mauvais choix pour succéder à Laurent Blanc Alors qu' Arsène Wenger subit de nombreuses critiques en Angleterre , l'entraîneur alsacien garde une cote élevée dans l'Hexagone. En cas de départ d'Emery, 69% des sondés considèrent le coach d' Arsenal , comme un «» .Après la «» , pas sûr que tous les supporters parisiens soient ravis de voir arriver un spécialiste des humiliations en Ligue des champions sur le banc du PSG