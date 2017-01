Wenger taclé par un ancien arbitre

1

JD

On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.L'accès à la deuxième place du podium de Premier League s'est fait au forceps. Ce dimanche, lesrecevaient la plus mauvaise équipe à l'extérieur du championnat, Burnley . Lesdébarquaient donc avec l'objectif de limiter la casse. Mais si la rencontre a tourné au vinaigre, ce n'est pas du côté auquel on pourrait penser.À l'heure de jeu, Arsenal mène 1-0 grâce à Mustafi mais l'absence de Xhaka, expulsé peu après, pèse sur l'entrejeu. Il reste trente minutes à tenir, on se dirige vers une fin de match poussive, mais où l'essentiel serait acquis. C'était sans compter sur les huit minutes de temps additionnel. Burnley obtient un penalty suite à une faute de Coquelin. La pression est trop forte et Wenger explose. Il est expulsé de son banc mais s'empoigne avec le quatrième arbitre dans le tunnel, retardant la fin de la partie.Un geste qui n'a pas manqué de faire réagir une sommité de l'arbitrage en Angleterre : Keith Hackett. Dans les colonnes du, le retraité du sifflet a réclamé une suspension de six matchs «» à l'encontre du technicien alsacien. «» .Qu'en pensez-vous Arsène ?