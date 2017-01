Wenger se plaint encore

0

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est une sale habitude qu'il ne perdra jamais.Après 90 minutes où il a vu son équipe se faire malmener puis arracher le match nul malgré trois buts de retard, Arsène Wenger a encore trouvé des excuses pour expliquer la mauvaise prestation de ses hommes. Pour lui, outre l'arbitrage, Arsenal n'a pas joué avec les mêmes armes que l'adversaire puisque celui-ci avait eu plus de temps de repos. «, a pleuré l'entraîneur en conférence de presse.Lesvont donc louper le titre une année de plus à cause du calendrier.