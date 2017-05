Wenger prêt à faire la paix avec Mourinho

0

Après Jay-Z et Nas, on pourrait bientôt assister à la réconciliation entre José et Arsène. José Mourinho s'est fait un malin plaisir pendant des années à titiller ses homologues, provoquant des conflits avec Pep Guardiola, Alex Fergusson ou encore Arsène Wenger . On se souvient de cette scène où le placide alsacien avait poussé son confrère portugais en plein match entre Arsenal et Chelsea Interrogé sur la possibilité d'enterrer un jour la hache de guerre avec son ennemi, Wenger, qui affrontera dimanche avec sesle Manchester United de Mourinho, s'est dit prêt à songer à cette éventualité : «Qualifié de «» il y a quelques années par le, Wenger réussira-t-il à gagner le respect de Mourinho ? Qui sait.