Avec la vidéo, Wenger aurait pu gagner la C1

Regrets éternels.La finale de la Ligue des Champions 2006 a été particulièrement cruelle pour Arsenal qui avait dû s'incliner, en jouant à dix contre onze pendant quasiment toute la rencontre, face à Barcelone (2-1). En plus de vingt ans à Arsenal, c'est la seule fois qu' Arsène Wenger a atteint ce stade et même dix ans plus tard, la plaie a du mal à se refermer pour le coach alsacien. Interrogé sur les moments où il aurait aimé pouvoir utiliser l'arbitrage vidéo, Wenger confie son regret qu'il n'ait pas été employé dix ans plus tôt(Quatorze en fait puisque Eto'o a égalisé à la 76e), peut-on lire sur le site du club.(en 1/8ème retour)» .Logique. Avec l'arbitrage vidéo, Arsenal aurait remporté la Ligue des Champions 2006 puis sur sa lancée en aurait remporté trois autres en 2009, 2011 et 2015. Théo Walcott aurait remporté cinq fois le Ballon d'Or et Francis Coquelin serait le capitaine de l'Équipe de France Le destin est capricieux.