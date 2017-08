Wenger ne pense pas que Tottenham remplira Wembley

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

À la fin de l'envoi, Wenger touche.Aux commandes d' Arsenal depuis vingt-et-un ans, Arsène Wenger a appris à détester Tottenham et le montre régulièrement par quelques piques bien senties. La dernière en date concerne le déménagement provisoire desà Wembley, le temps que leur nouveau stade sorte de terre. Les rivaux d' Arsenal ont effectivement choisi l'enceinte de l'équipe nationale d' Angleterre , ce qui laisse Wenger perplexe.Lors de la conférence de presse en marge du match face à Leicester ce vendredi, le Français a ainsi émis des réserves quant à la capacité de Tottenham de remplir la mythique enceinte : «» Une déclaration qui fait aussi écho à la future enceinte de Tottenham , deuxième plus grande de Premier League derrière Old Trafford, et donc au dessus de l'Emirates.Bon, après, entre un match d'Europa League un jeudi soir à l'Emirates ou un choc de C1 à Wembley, le public aura vite choisi.