Wenger : « il s'agit d'un match entre deux clubs et non entre deux managers »

Ça y est ! Il l'a fait. Enfin. Il aura donc fallu attendre la treizième confrontation entre José Mourinho et Arsène Wenger pour voir l'équipe du Français s'imposer face à celle du Portugais en Premier League.Alors forcément, en zone mixte, Tonton Arsène n'a pas pu éviter la question sur son ressenti après cette petite victoire personnelle. Et, comme on pouvait s'y attendre, l'ancien entraineur de Monaco l'a joué soft. Très soft, même : «. »Celui dont l'avenir est encore incertain la saison prochaine a logiquement préféré se pencher sur l'apport mathématique de cette victoire dans une fin de championnat où il estime avoir encore une carte à jouer : «. »On va pas se mentir, au fond de lui la joie doit être intense.