Wenger fait le point sur son mercato

Lors de sa dernière conférence de presse, Wenger est revenu sur le feuilleton Lemar–Sanchez, qui est resté bouillant jusqu’aux dernières secondes du mercato.Pour rappel, Arsenal et Manchester City étaient parvenus à un accord pour le transfert du Chilien chez lesmoyennant la coquette somme de soixante-cinq millions d'euros, si et seulement si Wenger enregistrait le renfort de Thomas Lemar . Lui-même annoncé sur les bords de la Tamise pour près de cent millions d'euros. La dernière étape du plan a finalement capoté quand Lemar a préféré respecter les deux dernières années de son contrat sur le Rocher.Interrogé à ce sujet par le, Wenger déplore la tournure des événements et l'échec des négociations. «» . Le technicien alsacien a également confirmé que c'était bien Lemar qui avait refusé de venir s'engager à Arsenal . «» , a déploré Wenger.Du côté de l'artificier chilien, Wenger assure qu'il est «» . En atteste la récente publication de Sanchez, qui a clamé son «» , malgré l'absence de Ligue des Champions cette saison pour Arsenal Rendez-vous l'été prochain alors ?