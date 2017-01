Wenger dans le viseur de la Fédé anglaise

0

Il a beau avoir l'air serein et discret, Arsène Wenger pète aussi des plombs de temps en temps.La victoire de sescontre Burnley hier en Premier League a été rocambolesque sur le terrain, avec deux buts marqués dans un temps additionnel interminable, dont le penalty victorieux d' Alexis Sánchez. Et au milieu de ce moulin à émotions, Arsène Wenger a fini par sortir de ses gonds après la fin du temps réglementaire, pendant les arrêts de jeu, où il aurait agressé verbalement le quatrième arbitre. Dans un communiqué, la Fédération anglaise accuse le coach d' Arsenal d'avoir dépassé les bornes : «Expulsé pendant le match, Wenger avait tenté de regarder la fin du match quand même en restant à proximité du terrain, un comportement dont il s'était excusé après le match : «L'amour du jeu, plus fort que les décisions arbitrales.