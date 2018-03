La Constitution le disait pourtant « inmourrable » . Vendredi matin, Christophe Salengro, le président de la présipauté de Groland, s'est éteint à 64 ans laissant derrière lui une vie de gueule historique, de danseur, de comédien mais aussi de fan du RC Lens.

Par Maxime Brigand

Il paraît que le foot ne fait pas rire tout le monde. Pierre Desproges, par exemple, qui en parlait comme du sport le «» Un footballeur ? «» La différence avec le singe ? «» Au début des années 2000, Jules-Édouard Moustic, la gueule centrale du PAG -le paysage audiovisuel grolandais-, avait, lui, raconté sa propre histoire de la chose à: «» Puis, il y avait le président, un type sans forme, carrure gaullienne, dictateur à souhait, dont le mariage à Mufflins, le 15 janvier 2008, avec Katerine, n’a pas changé la vie. Le chef, c’était lui : Christophe Salengro, boss de l’État, unique électeur, unique élu possible, sous la devise «» .Pan. Impact : «» Vendredi, le Président est mort là où la Constitution de la présipauté le disait «» . Et c’est les souvenirs qui débarquent : les oreilles déployées, l’État alcoolique, 25 ans de Groland, le Zapoï… Salengro, ça restera 64 piges à danser pour Decouflé, à ne pas trop s’aimer, à tourner pour la paire Delépine-Kervern, à faire le speaker pour les cérémonies olympiques, à Albertville, et à même montrer sa gueule dans les clips de Thierry Hazard -le, bien sûr-, de Jean- Michel Jarre ou des Fine Young Cannibals. Depuis deux ans, le bonhomme était hospitalisé et n’arrivait plus sur la lucarne que grâce au truchement d’images d’archives. C’était culte, c’était historique, c’était Canal +. Mais c’était aussi autre chose, plus secret.Du foot, un peu : Lens , le Racing, là où il sorti sa tête au début des années 50. Avant l’Euro 2016,était allé le chercher sur le sujet et Christophe Salengro en était ressorti avec des photos incroyables. Là, il avait fait couler la sève. Enfant, le Président habitait dans l’une des rues qui mènent à Bollaert. Au foot, il préférait le hockey sur gazon mais se laissait tenter par les tribunes. « Richard Krawczyk,» En montant sur Paris, il a laissé derrière lui Bollaert mais ne cachait jamais son attachement à sa région. Sa nostalgie, aussi : «» Et ça ne le faisait plus marrer. Même si c’était de loin l’un des mecs les plus drôles de cette planète. Banzaï !