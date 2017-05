Week-end FDJ : 129 Millions à l'Euro Millions + 10 Millions au LOTO !

Entre l'Euro Million qui continue de grimper et le jackpot du LOTO spécial Fête des Mères prévu samedi, ce sont deux énormes cagnottes qui seront proposées en cette fin de semaine chez la Française des Jeux. Avec en tout près de 140 millions d'euros mis en jeu !





129 millions d'euros à l'Euro Millions vendredi

10 millions d'euros au Loto samedi

Vous souhaitez jouer en ligne à l'EuroMillions ou au Loto ?

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cela faisait 6 mois que la cagnotte de l'Euro Million n'arrivait pas à franchir les 100 millions d'euros et voilà que maintenant celle-ci ne s'arrête plus de grimper. Désormais, ce sont, une très très belle somme qui s'approche doucement des plus grands montant remportés à l'Euro Million !Rappelons qu'une grille EuroMillions coûte 2,50€ et qu'elle donne le droit à un code MyMillion éligible à un tirage au sort offrant 1 million d'euro au joueur tiré au sort.A l'occasion de la Fête des Mères qui se tient dimanche, la FDJ propose le samedi 27 mai une cagnotte exceptionnelle de 10M€ au LOTO. C'est un événement puisqu'il s’agit seulement du 2ème jackpot événementiel depuis le lancement de la nouvelle formule LOTO début mars 2017.Cette nouvelle formule LOTO a instauré 2 nouvelles fonctionnalités :- le "LOTOJIS" qui est une modalité de prise de jeu permettant aux joueurs de choisir des émoticônes en lieu et place des numéros classiques, et de partager leur choix d'humeur sur Facebook (une 1ère mondiale).- l'"Instant LOTO" qui est un jeu instantané inspiré du jeu LOTO® disponible sur fdj.fr qui propose des tirages à la demande.Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des Jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles de d'Euro Millions®, LOTO® et Super LOTO® en quelques clics depuis leur ordinateur.et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.Pas besoin d'aller valider sa grille au tabac et vous allez même pouvoir retirer très rapidement vos gains, sans vous déplacer, en demandant leur virement sur votre compte bancaire.permet aussi d'avoir accès à des Bonus et des promotions exclusifs et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).Bonne chance à tous !