Weah, l’Afrique au sommet

En 1995, George Weah devient le premier joueur africain à remporter le Ballon d’or. Un cas unique encore aujourd’hui, qui doit cette consécration à son talent, mais aussi à ses capacités de travail et d’adaptation. Et qui mérite amplement ce titre.



2k

Youtube

Youtube

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les yeux ne le lâchent pas. Le regard fixé sur le trophée suprême, George Weah attend la fin du discours conventionnel avec une impatience difficilement maîtrisable. Les bras ballants, la mâchoire serrée, l’homme d’un mètre 84 est impassible. Soudain, le sourire s’affiche, et d’un geste maladroit, il s’empare du lourd objet. Un Africain vient officiellement de recevoir le Ballon d’or. Une première dans l’histoire du football. Logique d'une certaine manière, puisqu’avant cette année 1995, il fallait être de nationalité européenne pour prétendre au titre.Si le Libérien ne semble pas des plus à l’aise à cet instant, l’essentiel est ailleurs. Car sur le terrain, celui qui a clairement devancé Jürgen Klinsmann (144 points contre 108) est au contraire parfaitement bien dans ses pompes. Certes, l’attaquant profite d’une saison sans compétition majeure estivale (pas de Coupe du monde ou d’Euro notamment), mais se questionner ne serait-ce qu’une seule seconde sur la pertinence et la cohérence de ce vote serait faire insulte au ballon rond. Après avoir régalé le Paris Saint-Germain pendant deux saisons (champion de France en 1994), Mister George achève son passage dans la capitale de la même manière : en marquant et en offrant des buts, en assurant le spectacle et en étant le meilleur joueur des siens, qu’il emmène au bout des coupes hexagonales et en demi-finales de la Ligue des champions (huit pions dans la compétition). Ayant désormais tout raflé sur la scène nationale, Weah décide alors de montrer qu’il possède le coffre pour réussir au-delà des frontières françaises. Va pour le Milan, qui représente sûrement le meilleur club du monde à l’époque.L’avant-centre va-t-il subir un temps d’adaptation ? Risque-t-il de peiner face à la forte concurrence ? Que dalle : Weah s’intègre en deux temps trois mouvements et met tout le monde d’accord. En Italie, le bonhomme ajoute une corde à son arc déjà très chargé : l’esprit collectif. À vingt-neuf ans, il est alors sans discussion possible le footballeur le plus fort de la planète. Vif, puissant, aussi bon du pied que de la tête, aussi buteur que dribbleur, le natif de Monrovia n’a quasiment aucun défaut pour son poste. Voilà pourquoi le Ballon d’or 1995 lui revient de droit, et fait de lui le premier – et seul à ce jour – Africain à l’accrocher. «, réagira-t-il quelques années plus tard sur le site de la FIFA, évoquant également le statut de joueur mondial de la FIFA.Pourtant, rien n’était gagné d’avance. Arrivé à l’AS Monaco sept ans plus tôt en provenance du Tonnerre de Yaoundé, où il enchaîne les éclairs, Weah n’impressionne personne lors des présentations. «, rembobine Patrick Valéry, son partenaire pendant l’intégralité de ses trois saisons passées sur le Rocher.» Surtout que son physique n’est pas au top : «top player» Et le boulot va vite payer. Très vite. «Au sein de la Principauté, Weah commence donc à se transformer en Mister George, offre une Coupe de France et une finale de Coupe des coupes à ses coéquipiers et, surtout, plaît. Charismatique, drôle, à l’écoute des autres, toujours de bonne humeur, ambianceur de vestiaire et premier à partir au combat : la personnalité de Weah éclate au grand jour et fait l’unanimité. «, kiffe encore Patrick Valéry.» Un chic type qui prend alors une autre dimension dans la capitale, puis à Milan. Un chic type qui passera ensuite à Chelsea, Manchester City ou Marseille. Un chic type qui défendra les couleurs de sa nation jusqu’en 2007. Un chic type que son pays et son continent peuvent être fiers d’avoir comme symbole footballistique. Son nom fait partie des grands de ce sport à jamais.