WBA remporte le titre de meilleur plat de Premier League

Il n'y a pas que les dirigeants des clubs de Premier League qui ont les yeux plus gros que le ventre.Le groupe britannique de commerce international Coral avait lancé il y a quelques semaines une grande enquête pour élire le meilleur plat servi dans les stades des équipes de Premier League. Et c'est finalement West Bromwich Albion qui a gagné ce glorieux titre. Il devance Watford et Manchester City . Adversaires très difficiles puisqu'il faut dire que Pep Guardiola est très pointilleux sur l'alimentation...Le snack de West Bromwich Albion a donc réalisé une sacrée performance en obtenant une note de cinq étoiles sur cinq. À noter également que c'est le, sorte de tarte au bifteck et à la bière, qui a été élu plat préféré des fans de football.Un vrai tacle à la communauté vegan.