L’histoire lui a tendu les bras et Wayne Rooney n’a pas raté son rendez-vous. Samedi dernier, l’attaquant a magnifié sa légende en égalant le record de buts de Bobby Charlton à Manchester United. Si la fin se profile à l’horizon, « Wazza » a encore un peu de temps pour rappeler à tous qui il est : la dernière figure majeure du football anglais et icône contemporaine chez les Red Devils.

Le cœur, les tripes et le pardon

Le temps qui court

Par Romain Duchâteau

Encore aujourd’hui, son cœur est acquis à la cause bleue. Mais l’histoire de sa vie, Wayne Rooney l’a écrite sous une étoffe écarlate. Il y avait pourtant eu ces mots, formulés comme une déclaration d’amour intemporelle envers Everton, en finale de FA Youth Cup 2002 : «» . Puis il y a eu les larmes versées au moment de quitter le giron desdeux années plus tard. Celles, d’abord, de Bill Kenwright, président à l’époque, devant David Moyes et Alex Ferguson. L’enfant de Croxteth aussi a craqué ce jour-là alors que son destin se jouait. «» , raconte Fergie dans son autobiographie.Pour trente et un millions d’euros, soit un record pour un joueur de moins de vingt ans. Voilà comment se sont dessinés les premiers pas de la dernière grande icône du football anglais à Manchester United. Près de treize ans se sont désormais écoulés. Les larmes ont laissé place à un incommensurable sentiment de fierté. Le 7 janvier, à l’occasion du troisième tour de FA Cup contre Reading (4-0), le capitaine mancunien a égalé Bobby Charlton en devenant co-meilleur buteur de l’histoire du club avec 249 buts en 543 matchs toutes apparitions confondues. Le grand jour de faire tomber le record est proche. Et la légende en passe de prendre encore un peu plus d’épaisseur. Au cœur d’une romance où l’amour a, parfois, côtoyé le ressentiment.Sous les yeux de Sir Bobby Charlton , assis dans la tribune qui porte son propre nom, Wayne Rooney a répété son inlassable chorégraphie en ce jour historique. Un baiser donné et des bras levés en direction du ciel : «» La destinée de «» sous la tunique de United n’est peut-être pas aussi tragique, heurtée et emblématique que celle de son prédécesseur, mais elle transpire d’une passion dévorante. Le Ballon d’or 1966 n’avait-il d’ailleurs pas prévenu il y a quelques années : «» Pour s’en rendre compte, il n’y avait qu’à contempler sa première représentation avec lessous les projecteurs européens. Deux séances d’entraînement dans les jambes et un triplé d’une violence inouïe face à Fenerbahçe (6-2, septembre 2004). «» , soufflait à son sujet Alex Ferguson, en 2013.Car, à ses premiers émois, Rooney s’érigeait comme un diamant brut avec tout ce que cela comporte. De l’insouciance, de l’instinct, de l’enthousiasme et, parfois, de la brutalité symbolisée par d’innombrables «» assénés au corps arbitral. «, relatait encore le manager écossais.» C’est la marque immuable de l’attaquant anglais à travers les âges. Des efforts consentis sans jamais plier, une générosité sans faille, même dans l’excès. Comme en octobre 2010 où il doute de «» et menace de partir chez le rival Manchester City pour finalement s’octroyer une revalorisation salariale indécente. L’une des rares fois où Ferguson s’est d’ailleurs résolu à s’incliner. Même rengaine à l’été 2013 quand, sous l’impulsion de son agent Paul Stretford, il flirte avec Chelsea et profite de l’affaiblissement de l’institution mancunienne afin de devenir le joueur aux émoluments les plus élevés outre-Manche. Ces épisodes controversés, tout comme ses quelques incartades en dehors des pelouses, ont ébréché la stature de Wayne aux yeux des fans. Mais, avec le temps, ces derniers ont fini par lui pardonner. Sans pour autant oublier. Jamais.Peut-être, aussi, que la rédemption a été rendue possible parce que les paroles prononcées par Gary Neville lors du premier entraînement de Rooney, à Carrington, continuent de faire écho en lui : «» . Alors le meilleur buteur de l’histoire des(53 buts) a couru et donné. Encore et encore. Souvent en tant qu’attaquant et meneur de jeu. Parfois, aussi, comme ailier ou milieu relayeur. Pour offrir des émotions sans pareilles ainsi que des réalisations passées à la postérité. Une reprise de volée renversante contre Newcastle (2-1, avril 2005), un lob délicieux contre Portsmouth (2-1, janvier 2007) ou encore une praline claquée à West Ham depuis le milieu de terrain digne de David Beckham à Wimbledon (0-2, mars 2014). Et, bien sûr, cette bicyclette acrobatique faisant d’office de chef-d’œuvre pour l’éternité lors du derby de Manchester (2-1, février 2011) : «» Ça l’a pourtant été. Tout comme ce chant repris à l’unisson par son peuple rouge depuis plus d’une décennie : «Tout comme le pan d’histoire glorieux que «» a écrit au «» . Le Britannique a été façonné et guidé par Ferguson. Il a vu défiler et a joué aux côtés de grands, de très grands. Scholes, Giggs, Keane, Ronaldo , Van Nistelrooy, Vidić, Ferdinand, Van der Sar et consorts. Surtout, il a garni copieusement une armoire à trophées (cinq Premier League, une Ligue des champions, une FA Cup, deux League Cups, un Mondial des clubs et deux Community Shield). Un palmarès accompli qui prend davantage de relief à travers des performances individuelles saisissantes. Meilleur buteur de United en coupes d’Europe (49 pions), meilleur buteur en Premier League sous un seul et même maillot (179), onze saisons d’affilée à minimum dix buts en championnat et troisième meilleur passeur décisif derrière Giggs et Lampard (101). Les chiffres sont éloquents, mais ne peuvent servir de rempart contre le temps qui passe. Et, à trente et une piges, les jambes lourdes, le corps éprouvé, son crépuscule est imminent. Il s’adonne pourtant tant bien que mal à faire en sorte que la nuit tombe le plus tard possible. Dimanche, contre Liverpool auquel il voue une haine farouche, l’amoureux d’Everton n’aura pas plus belle scène pour battre le record de Charlton et faire prolonger le plaisir. «Scouser» , disait encore de lui Alex Ferguson. Et c’est sans doute ce qui rend l’histoire de Wayne Rooney encore plus belle.