Wayne Shaw pourrait rebondir comme testeur de tourtes

A tout seigneur tout honneur.Après avoir mangé une tourte sur le banc de touche pendant la rencontre de FA Cup entre son club de Sutton United et Arsenal (0-2), Wayne Shaw devait être loin d'imaginer la tournure que prendraient les événements.Le gardien remplaçant savait en effet qu'un pari sur une telle action était proposé par les bookmakers. Acte volontaire ou non, la raison était suffisante pour ouvrir une enquête disciplinaire. Des conséquences graves qui ont poussé Shaw à la démission, acceptée par les dirigeants de Sutton, vu l'ampleur de la polémique.Mais Shaw, ses quarante-cinq ans et ses cent vingt kilos n'ont pas dû pleuré très longtemps. Ce mardi, deux potentiels employeurs se sont immédiatement manifesté pour lui proposer une reconversion pas banale. La première provient des supermarchés Morrisons, qui lui proposent un poste de testeur de tourtes, avec à la clé un an de salaire... versé sous forme de tourtes.Et si ça ne lui convient pas, il pourra réfléchir à l'offre de la chaîne Meat Liquor, qui a ouvert un poste de «» rien que pour lui.Bon, s'il accepte le job et qu'en plus il retrouve un contrat entre les perches après ça, il va falloir commencer à tourner un film sur sa vie.