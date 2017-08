Wayne’s World

Buteur lundi soir face à Manchester City (1-1), Wayne Rooney a atteint la barre des 200 buts en Premier League. De quoi noircir un peu plus les premières lignes convaincantes de son retour à Everton, mais aussi titiller Gareth Southgate, qui pourrait le rappeler en sélection jeudi alors qu'Adam Lallana est déjà forfait.

2

Always nice to see a few familiar faces 😂👋🏼 pic.twitter.com/pr15fYfG7q — Wayne Rooney (@WayneRooney) 21 août 2017

Le pyjama et l’orchestre

2️⃣0️⃣0️⃣ up! À special message for @WayneRooney as @alanshearer welcomes him into the exclusive #PL 200 club... pic.twitter.com/kA1vriVb4N — Premier League (@premierleague) 21 août 2017

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La vie le prouve, souvent : avoir peur bouscule le raisonnement. Qui n’a jamais eu peur des mots d’un médecin une fois la consultation terminée ? Qui n’a jamais eu peur d'appuyer sur un interrupteur avec les mains encore mouillées ? Et qui n’a jamais eu peur des retrouvailles ? Personne, même quand on s’appelle Wayne Rooney . Lundi soir, difficile de dire quel moment précis a percuté la mémoire de Wazza. Peut-être est-ce cette soirée de janvier 2003 où, à dix-sept ans, il s’était avancé à la tribune du People’s Club Lounge de Goodison Park pour évoquer, aux côtés de David Moyes , la signature de son premier contrat professionnel. Logiquement, ce jour-là, Rooney n’était pas prêt à affronter ce monde, ces caméras et ces objectifs, alors il a bégayé comme un puceau devant sa première culotte. Tellement bégayé que David Moyes lui demandera de jeter son chewing-gum et lui conseillera de prendre un verre au lieu de s’envoyer sa bouteille d’eau comme un gamin peut le faire au bord d’un terrain. Peut-être a-t-il plutôt pensé à l’année galère qu’il vient de vivre du côté de Manchester United – «» – et à ces trophées soulevés «(...)Ou plutôt s’est-il repassé les sifflets qu’il a entendus pendant treize ans de la part des supporters d’un club pour lequel vibre son père, Thomas Wayne Rooney , et duquel il a même été la mascotte un soir de derby à Anfield. Certains lui prédisaient une petite «» en revenant cet été à Everton , lui a assuré dès le premier jour de son retour que ce choix tombait plutôt dans le cadre de la logique. Comme ils l’avaient fait pour le retour de Duncan Ferguson en 2000, les supporters desont d’abord regardé tout ça avec scepticisme avant de retomber dans le romantisme d’un deuxième chapitre qui a démarré parfaitement. Soit, par un but d’entrée face à Stoke le 12 août dernier après une ovation qui a fauché l’appréhension. Et, comme pour soigner définitivement son retour, Wayne Rooney a donc marqué à l’Etihad Stadium lundi soir, face à Manchester City (1-1), le 200e but de sa carrière en Premier League – seul Alan Shearer est encore devant –, les mains derrière les oreilles et devant les mêmes majeurs tendus que quatre ans auparavant, ceux de mecs qui adorent le détester. Drôle de destin.Dire que les dernières semaines ont radicalement inversé la courbe de Wayne Rooney est un bel euphémisme. Il y a d’abord eu les nombreuses questions sur un avenir qui aurait pu se dessiner en Chine , aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Il y a aussi eu cette nouvelle veste de meilleur buteur de l’histoire de Manchester United enfilée en janvier dernier. Puis, comme chaque trentenaire, Rooney s’est demandé comment redonner un sens à sa vie et, rapidement, plaquer le présent est devenu une évidence. «, s’est justifié Wazza une fois son retour à Everton acté, lors d'un entretien avec Gary Lineker. Wayne Rooney est donc revenu cet été à Everton avec la Russie dans le viseur, mais aussi avec une pile de souvenirs : des années à se coucher avec un pyjama d’Everton à côté de ses fils, de longues discussions autour de l’histoire desavec son père, l’impression d’avoir une histoire à finir avec Goodison Park...Pour les dirigeants d’ Everton , faire revenir Rooney à la maison avait alors deux objectifs : faire grandir le club sur le plan marketing, l’international anglais restant une marque, et accompagner un groupe largement bousculé durant l’été. «, a confirmé Ronald Koeman » L’histoire est belle et prouve définitivement que si les fantômes existent, ils peuvent aussi gagner. Face à City, comme face à Stoke une semaine plus tôt, Rooney a guidé ses partenaires, a cavalé plus que les autres et a donc marqué. Assez pour voir Gareth Southgate souffler son nom jeudi au moment de lâcher sa liste pour les rencontres contre Malte et la Slovaquie ? Qui sait, rien ne peut arrêter un immortel.