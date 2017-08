Wayne Rooney arrête sa carrière internationale

Vidéo

Wayne rouillé.Malgré son retour en forme avec Everton et alors que Gareth Southgate avait décidé de l'appeler jeudi pour les matches à Malte et contre la Slovaquie Wayne Rooney a annoncé mercredi sa retraite internationale. La fin d'un beau bouquin de 119 sélections et 53 réalisations, ce qui laisse Wazza meilleur buteur de l'histoire desà 31 ans seulement.» , a-t-expliqué à la Press Association. «» , a-t-il conclu.Putain, merci.