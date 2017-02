Watford va construire une statue en l'honneur de Graham Taylor

0

AL

L'Emirates Stadium a son Titi en bronze, Vicarage Road devrait bientôt avoir son Graham.Le club favori d' Elton John a annoncé ce vendredi sur son compte Twitter qu'il allait rendre hommage à son ancien manager et président Graham Taylor , décédé en janvier dernier. Pour cela, le club va mettre en place un match annuel de pré-saison en son hommage et, surtout, va faire ériger une statue à son effigie aux alentours du stade (la localisation précise n'est pas encore décidée). Le stade de Vicarage Road possède déjà une tribune à son nom, mais le club a estimé que ce n'était pas assez.Il faut dire que leslui doivent énormément : considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs anglais de sa génération, il a mené Watford de la quatrième à la première division anglaise en seulement cinq saisons, terminant même deuxième de la First Division dès la première saison au sein de l'élite anglaise.Ranieri et Leicester ? Une pâle copie.