Watford offre des places gratuites à ceux qui aident à déneiger son terrain

Amour et dévouement.La vague de froid qui frappe l'Europe depuis quelques semaines a déjà eu son lot de conséquences négatives sur le football anglais. Ce week-end, presque tous les matchs de troisième division et une poignée des rencontres de la division supérieure ont été annulés à cause de la neige.Pour éviter pareil sort, Watford , qui accueille West Bromwich samedi à 16h en Premier League, a invité un maximum de supporters à rejoindre son stade dès samedi matin pour aider à déblayer le terrain, les tribunes et les couloirs afin que le match puisse avoir lieu. En échange, les supporters qui auront bravé le froid recevront des tickets gratuits pour la rencontre, du thé, du café et des sandwichs au bacon.L'amour ne rend pas seulement aveugle, il donne aussi froid aux doigts.