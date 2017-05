Watford étudie la piste Roger Schmdit

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chacun son Schmidt.Alors que certains échos font état d'une arrivée de Martin Schmidt, ex-entraîneur de Mayence, en France, Roger Schmidt, lui, semble déjà sur le point de suivre les traces de Felix Magath et de Jürgen Klopp et d'aller tenter son aventure anglaise.Selon les informations de l', c'est à Watford que l'ancien sulfureux coach du Bayer Leverkusen pourrait poser ses valises. À en croire le quotidien britannique, du côté de Vicarage Road, la direction desa été séduite par sa philosophie de jeu agressive et qui correspond bien au tempérament anglais. Et Schmidt aurait lui aussi manifesté son intérêt pour rejoindre la Premier League après avoir refusé récemment de reprendre la patate chaude que constituait l'équipe nationale des Pays-Bas.Avec Troy Denney, ce duo devrait mettre le feu aux terrains la saison prochaine.