Watford et Tottenham se neutralisent

Watford (3-4-3) : Gomes - Mariappa, Kabasele (Capoue 64e), Prödl - Kiko, Cleverley (Gray 88e), Doucouré, Zeegelaar - Pereyra (André Carillo 67e), Richarlison, Deeney. Entraîneur : Marco Silva

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Davies, Vertonghen, Sánchez, Trippier - Dembélé, Dier - Son (Lamela 77e), Alli (Winks 86e), Eriksen (Sissoko 64e) - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Une grosse semaine qui se termine à Vicarage Road.Quatre jours après la correction infligée par Manchester United et Ashley Young , lesdevaient cette fois se coltiner lesà la maison. Sauf que Tottenham sort d'une défaite à Leicester et se trouve à portée de fusil de Watford . Une victoire des locaux mettrait les deux équipes à égalité ? Kabasele l'a bien compris. Le quart d'heure de jeu n'est pas atteint que le Belge vient placer un gros coup de casque sur corner pour l'ouverture du score et son deuxième but de la saison.Sauf que Son, les défaites, ça le saoule. Servi par Eriksen, Sonny ajuste Gomes de près pour recoller au score et atténuer la mauvaise passe de Tottenham . Lesrésisteront au rouge direct de Davinson Sanchez , qui a cartonné Richarlison juste après le retour des vestiaires, et à la petite main de Dier dans les arrêts de jeu qui ne fera pas penalty.1-1, chacun chez soi.