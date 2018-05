Warmuz : « À Lens, on restera comme les premiers de cordée »

Il y a vingt ans jour pour jour, le gardien Guillaume Warmuz et le RC Lens empochaient le premier et seul titre de leur histoire, au terme d'un scénario complètement dingue. Car après avoir obtenu un nul à Auxerre (1-1), les Sang et Or n'ont assuré leur première place qu'à une différence de buts favorable au détriment du FC Metz. « Gus » se remémore cette folle journée.

2

« Pendant une semaine, la ville de Lens était en apnée, le temps s’était arrêté. »

Vidéo

« Gagner un championnat, c'est affirmer une vérité sur le long terme, plus que pour une coupe. C’est 34 matchs. Ça ne peut pas être qu’un coup de poker. »

« Toutes proportions gardées, ça ressemblait au jeu de l’Atlético Madrid. Bien structuré, bien en place. Avec Leclercq, on a trouvé le bon équilibre. »

Propos recueillis par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Évidemment. C’était une belle journée comme aujourd’hui, avec un beau soleil sur la France. Lors de la collation, j’étais assis à côté de Marc-Vivien Foé et on discutait tranquillement. Qu’importe qu’il y ait le dernier match de la saison qui nous attendait derrière, qu’importe le titre qu’on devait valider, qu’importe la défaite quelques jours plus tôt en finale de Coupe de France contre le PSG (). Et on traînait là avec Marc-Vivien. Il me disait qu'il irait ensuite à Manchester United, qu’il avait rencontré Sir Alex Ferguson . Bon au final, ça ne s'est pas fait. Mais je me souviens très bien de ce moment.Oui, c’était le dernier match et quoi qu’il arrivait, la vie continuait. Et ce n’est pas parce que Marc-Vivien Foé devait aller à Manchester qu’il n’a pas joué son match à fond. On était tranquilles, mais aussi extrêmement motivés et concentrés.Oui, il y a eu cette crainte c’est sûr. Mais quand on fait un parcours aussi intéressant et qu’on se dirige vers titre de champion, on a certaines habitudes rassurantes.Ce n’est pas parce qu’on avait perdu un match, où Paris a été plus réaliste, qu’on allait perdre confiance. Il n’y avait pas besoin de se remettre en question. Au contraire, il ne fallait absolument rien changer, parce que c’est grâce à notre routine qu’on en était arrivés là. Certes, le contexte était un peu différent : pendant une semaine, la ville de Lens était en apnée, le temps s’était arrêté. On devait aller chercher au moins un nul à Auxerre, qui jouait lui aussi une place en Europe, Metz recevait Lyon qui jouait aussi l’Europe. Donc on savait que les deux matchs seraient disputés. Et donc on est allé en Bourgogne en conservant notre philosophie de jeu et nos habitudes.Oh, c’est un peu comme partout ! On se prépare en suivant le même rituel. Quand ça fonctionne, on aime pas trop changer. Le staff n’a pas cherché à mettre un dispositif spécial autour de cette rencontre. Après la finale de coupe, on a décompressé tous ensemble, on a bu des petits coups et on avait une semaine pour s’en remettre. Il suffisait de rester fidèles à nous-mêmes et de faire basculer le match dans notre sens. C’est tout. En début de semaine, on avait un bon feeling, on était sûrs d’avoir la capacité d’aller chercher un point à Auxerre.Si quand même, à la mi-temps. On est menés 1-0 sur un but de Sabri Lamouchi, on rate quelques occasions, Lionel Charbonnier sort des plongeons de fou - le but ferait huit mètres de haut et seize de large, il aurait quand même tout arrêté -, mais se blesse et est remplacé par Fabien Cool, qui lui aussi est dans son match… On se dit alors qu’il nous reste 45 minutes et qu’après il sera trop tard. Il nous suffisait d’un but pour que ça fasse notre bonheur.Non, on ne voulait pas savoir. On était concentrés uniquement sur notre match.Voilà. Le grand Daniel Leclercq martelait depuis le début de saison qu’on devait attaquer, jouer. On ne savait pas faire autrement. Quand on gagnait 1-0, ce n’était pas un 1-0 restrictif. C’était juste parce qu’on arrivait pas à en marquer un second.Oui. On est pris d’une envie de crier notre joie à la terre entière.On s’est tous sautés dessus. Je crois que c’est Siko () qui vient vers moi, puis Jean-Guy (), puis toute l’équipe. C’était génial. Soulever un trophée, c’est déjà énorme. Mais un championnat, ça a une saveur particulière. C'est affirmer une vérité sur le long terme, plus que pour une coupe. C’est 34 matchs. Ça ne peut pas être qu’un coup de poker. Et cette saison-là, il n’y avait rien d’évident. On a été le chercher, à l’arrachée.Dans le vestiaire, c’est devenu n’importe quoi. Quand on a un peu d’expérience, qu’on a déjà gagné, on savoure ces moments. Mais pas avec une telle euphorie. C’était champagne dans tous les sens et ça ne s’est pas démonté pendant 24 heures. À l’aéroport de Lille, c’était du grand n’importe quoi. Il y avait tellement de monde, qu’on ne pouvait plus passer. On a été obligés d’ouvrir le stade à 3 heures du matin parce qu’il y avait 35 000 personnes qui voulaient nous voir. Ça, c’est du jamais vu dans l’histoire. De toute façon toute la ville était réveillée.C’est clair. Si on demande aux joueurs de l’équipe de France s’ils avaient anticipé l’impact qu’ils pouvaient avoir sur tout le pays après le Mondial, je ne pense pas qu’ils pouvaient s’attendre à ça. Pour nous, c’était pareil. On faisait notre job, on connaissait notre public, mais on ne savait pas que ça déclencherait autant de passion. Ce titre est déjà unique, mais dans ces conditions, ce sont des choses qui ne pourront pas être effacées. Émotionnellement, c’était tellement fort. Pour Lens, ce club populaire qui n’avait jamais gagné de trophée majeur. Et pour cette bande joueurs qui sont devenus ensemble de grands professionnels, qui se sont découverts eux-mêmes, qui ont travaillé dur... Quoi qu’il arrive, dans l’histoire de Lens, on restera comme les premiers de cordée.Il y en a eu deux. Le premier en janvier après une défaite à Nantes (0-1), où on a pris conscience qu’on devait se ressaisir. Et le suivant à Châteauroux (1-2). Daniel Leclercq nous pose à tous la même question, très simple : «» . On a répondu oui, un par un. Et à partir de là, on a plus rien perdu. Avec notamment une victoire à Metz, qui sera déterminante à la fin.On avait un groupe qui s’était construit depuis cinq ou six saisons.La défense a très peu changé pendant ce temps-là. On avait beaucoup d’automatismes, tactiquement c’était au point. En 1997, on a failli descendre et ça a été un vrai marqueur. Et quand Daniel Leclercq arrive, il peut s’appuyer sur une bonne assise défensive. Donc ça lui a donné l’opportunité de développer le côté offensif. Toutes proportions gardées, ça ressemblait au jeu de l’Atlético Madrid. Bien structuré, bien en place. Avec Leclercq, on a trouvé le bon équilibre.Oui, avec Jocelyn Blanchard qui est venu à Lens plus tard. Mais bon, c’est comme ça. Être champion grâce à la différence de buts, c’est dans le règlement.Oui, on a vu ce que c’était que de vivre ces moments de l’autre côté, et j’ai détesté ça. [] Je l’ai toujours en travers de la gorge ce titre manqué. C’est un titre qui nous tend les bras et qu’on ne ramasse pas. Celui de 1998 était inattendu et on va le chercher. Celui de 2002, on l’a entre les doigts et on ne le prends pas. À un moment de la saison, on a neuf points d’avance… On ne retient que le vainqueur. Et heureusement qu’on a eu celui de 1998. Une année de victoire en Coupe du Monde. Peut-être que les gens s’en souviendront encore plus grâce à ça.