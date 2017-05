Waris égalise, Nivet arrache la victoire

[VIDEO] ⚽️ 🚧 Barrages L1/L2 : Waris arrache l'égalisation pour Lorienthttps://t.co/cEsWUTmh5W #ESTACFCL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 25 mai 2017

Les Merlus pensaient encore frétiller. Mais en face, il y avait Nivet.Mené par l'ESTAC dans ce barrage aller, le FC Lorient était dans le rouge. Le moment, où les hommes de Bernard Casoni en sont revenus aux basiques, avec un pressing lorientais qui a fait son petit effet. À la 82minute Wesley Lautoa récupère un ballon haut, le transmet à Moukandjo qui décale Majeed Waris qui va tromper le gardien troyen du pied droit. Le dixième but du Ghanéen cette saison et pas le moins important.Sauf que moins de dix minutes plus tard, c'est le patron Nivet qui redonne l'avantage aux Aubois dans les arrêtes de jeu. Crochet, frappe de l'extérieur de la surface, avant de finir le crâne bandé. Comme s'il avait besoin de ça pour ressembler à un héros.