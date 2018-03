Walter Sabatini n'est plus en poste à l'Inter

12

Le divorce est acté entre Sabatini et Suning.Moins d'un an après son arrivée en tant que coordinateur sportif de Suning Sports, qui possède l' Inter et le club chinois du Jiangsu Suning, Walter Sabatini n'est déjà plus en poste selon les médias italiens. L'ancien directeur sportif de l' AS Roma a remis sa démission aux dirigeants chinois, avec lesquels il n'était plus sur la même longueur d'onde depuis août dernier déjà.L'ancien joueur de 62 ans reprochait notamment «» qui lui était laissée par ses supérieurs. C'est Piero Ausilio , déjà en place aux côtés de Sabatini auparavant, qui devient l'unique coordinateur sportif desVous êtes sûrs qu'il est bien solide, ce projet à l' Inter , hein ?