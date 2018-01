Walid Mesloub rejoint le RC Lens

MR

Du Merlu dans le filet du RC Lens N'ayant disputé aucun match sous les ordres de Mickaël Landreau Walid Mesloub avait quitté il y a quelques jours le FC Lorient d'un commun accord. C'est libre que le milieu franco-algérien de 32 ans s'est engagé jusqu'en 2020 avec le club artésien. Il s'agit du troisième renfort hivernal pour les Sang et Or, après ceux de Brice Dja Djédjé et d' Alex Gersbach , a déclaré l'ancien Havrais.Mes que un Loub.