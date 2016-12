Walcott rêve d'une nouvelle machine à café pour Noël

0

CP

Auteur du deuxième but d' Arsenal lors de la victoire (3-1) desface à Bournemouth Theo Walcott a tenu à dédicacer son but à son fils Arlo, né quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Mais l'attaquant a une autre source de motivation ... Obtenir une nouvelle machine à café !C'est unavec sa compagne. «"Si tu marques dix buts avant Noël, je t'achèterai une nouvelle machine à café" » , a confié l'international anglais au. Pour l'instant, le concurrent d' Olivier Giroud en est à six buts depuis le début du championnat. Quatre de plus et il aura droit à sa surprise au pied du sapin.Et pour le grille-pain, Madame, c'est combien de pions ?