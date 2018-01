Walcott fêlé

Muni d’une précocité jamais vue en Angleterre, Theo Walcott était censé devenir grand avec Arsenal. Et connaître les plus gros succès. Douze ans après son arrivée au club, voilà l’Anglais et ses faux espoirs partis pour Everton. Autopsie d’un échec.

Thanks @arsenal fans for all the good luck messages pic.twitter.com/YaGruSbzN6 — Theo Walcott (@theowalcott) 17 janvier 2018

Par Florian Cadu

Qu’il est loin, le 6 mai 2006. Uppercut : un petit bonhomme de 17 piges, qui n’a encore jamais évolué en Premier League, est sélectionné en équipe d’Angleterre par Sven-Göran Eriksson. Son nom ? Theo Walcott. Un patronyme qui sonne bien et qui résonne dans toutes les têtes. Quelques jours plus tard, voilà que le bébé troque son biberon pour une première cape avec les, devenant ainsi le plus jeune être humain à revêtir le maillot britannique devant un certain Wayne Rooney. Des records de précocité, le Londonien d’origine en avait déjà battu au sein de son club formateur, Southampton. Ce n’était donc pas une coïncidence, il avait forcément quelque chose.Voilà pourquoi Arsenal fut le premier à déposer un chèque de 10,5 millions d’euros pour l’attirer dans ses filets dès janvier 2006. Une telle pépite, ça ne se loupe pas. Douze ans plus tard, à l’heure où Walcott vient de rompre son histoire d’amour avec lespour les yeux bleus d’Everton, que reste-t-il de toutes ses promesses ? Pas grand-chose, en vérité. Qu’on ait du mal à le digérer ou pas, le constat – confirmé par l’impression – est implacable : l’aventure entre les deux parties s’arrêtent sur un échec, au regard de tous les espoirs fondés sur cette union.Alors, que reste-t-il de ce passage dans les écrits, dans les armoires à trophées, dans les feuilles de statistiques, dans les souvenirs ? Quasiment 400 matchs toutes compétitions confondues, une centaine de buts, une cinquantaine d’, trois Coupes d’Angleterre (2014, 2015 et 2017), deux Community Shield (2015 et 2017), une finale de League Cup (2007), une place de dauphin en 2016, une saison 2012-2013 à vingt caramels – son record –, exercice ponctué par une rencontre où il fit joujou avec Newcastle (un triplé, deux passes décisives), un pouvoir d’accélération digne d’Obafemi Martins surqui cassa momentanément les voix d’Anfield un soir de Ligue des champions en 2008 et quelques exploits solitaires qui ont parfois eu le mérite d’humilier les rivaux de Tottenham et Chelsea. Voilà pour le côté positif de la chose.Le verre vide, maintenant. Continuellement critiqué pour son style invariable, Walcott n’a jamais semblé avoir progressé. À tel point que certains le considèrent moins fort actuellement qu’à vingt ans. Pas assez décisif, trop peu réaliste, souvent blessé, régulièrement auteur de mauvais choix, victime d’une irrégularité chronique, quelquefois totalement invisible, l’ailier n'a cessé de s’amuser avec les frustrations des supporters. Comme son club, en fait. Et la pire réalité se trouve peut-être là : durant cette dernière décennie passée sous l'ère Wenger, Arsenal a tristement ressemblé à Theo, dans le sens où le gros potentiel qu’on croyait déceler en eux n’a jamais explosé. Ni donné lieu à une quelconque victoire de prestige.Pourtant, comme il le fait avec son équipe, l’entraîneur français a tout essayé avec son international. Il a lutté, l'a défendu, lui a offert sa confiance, s’est acharné, persuadé que Walcott méritait ce destin doré qu’on lui prédisait. En octobre 2015, dans une période où il lui donne la pointe de son onze, l’Alsacien pense par exemple avoir enfin trouvé un attaquant mature. «, déclare alors le technicien en conférence de presse.» Un an plus tard, en septembre 2016, Wenger pense revoir cette mutation après un passage à vide : «» La suite ? Une importance dans l’effectif qui décroît inexorablement. Jusqu’au point de rupture final, et ce départ vers Everton pour «» .Avant de partir chez desqui ont lâché 22,5 millions pour le récupérer, Walcott a quand même tenu à présenter ses adieux, comme des excuses, auxet à ses soutiens qui ont désespérément cru en lui. Jusqu’au bout. «, indique-t-il sur Twitter.» Un peu d’amour. C’est ce qui restera.