Walcott compare Wenger à Al Pacino

Si Tevez a choisi la Chine, un remake depourrait bien avoir lieu du côté de Londres.Chez lesdepuis 2006, Theo Walcott est le joueur qui a le plus d'ancienneté dans l'effectif. Autant dire qu'il connaît bien son coach. Mais comme il le confie dans sur la chaîne YouTube du club, Wenger a récemment surpris toute son équipe en prononçant un discours digne d'Al Pacino dans l'. Dans ce film sorti en 1999, l'acteur decampe le rôle d'un entraîneur de football américain dont la tirade finale galvanise ses troupes, à la lutte pour une place en play-offs.» , a déclaré l'ailier droit. «l'Enfer du dimanche» . En tout cas, le speech a semblé avoir l'effet escompté, puisqu'Arsenal est invaincu depuis six rencontres.Actuellement deuxième de Premier League, à huit points du leader Chelsea, Wenger veut croire aux chances de son équipe de remporter le titre, pour la première fois depuis 2004. «» , poursuit Walcott. «» .Plus de raisons de paniquer donc, si Arsenal est dans la même impasse que d'habitude en fin de saison.