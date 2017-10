AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant d'être des adversaires, David Wagner , coach de Huddersfield , et Jürgen Klopp , son homologue de Liverpool , sont avant tout de vrais amis. Et les règles de l'amitié sont simples : donner, donner, donner, sans jamais compter.Dans une interview accordée à Wagner avoue avoir eu «» . Les deux Allemands, qui se sont connus en 1991, lorsqu'ils évoluaient à Mayence en D2 allemande, ont vite accroché, au point de rapidement devenir colocataires.Si le technicien de Huddersfield admet que Klopp est d'ailleurs «» , il y a bien eu un jour où il l'a regardé dans les yeux dans ce domaine. C'était lors du mariage du coach des: «» .Que les retardataires du Liverpool Huddersfield du 28 octobre prochain ne s'inquiètent pas : la mi-temps la plus intéressante sera assurément la troisième.