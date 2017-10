AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Match amical.Samedi, le match de Premier League entre Liverpool et Huddersfield aura une saveur particulière pour Jürgen Klopp et David Wagner . Les deux entraîneurs se connaissent depuis leur début en tant que joueur lorsqu'ils évoluaient à Mayence et vont s'affronter pour la première fois. L'ancien coach de la réserve de Dortmund s'est montré impatient de jouer contre ancien coéquipier., a-t-il raconté au» , s'est réjoui Wagner . Le technicien d'Huddersfield trouve que cette confrontation est d'ailleurs plus facile à préparer que les autres grâce à sa relation avec le coach des: «"ne me dites rien, je sais déjà tout"(Klopp)» .Si Klopp est vraiment un pote, Lovren sera titulaire.