Vous avez dit complot ?

Finales truquées, arbitres payés, tirages au sort falsifiés : le football connaît ces théories. Pour décortiquer chaque image et déceler le moindre détail dissonant, certains conspirationnistes font preuve d’une grande abnégation. D’une folle imagination, aussi.

167

La recette parfaite

Des boules sous surveillance

Vieille excuse

Idiot ou comploteur

Par Robin Richardot

Tous propos de Julien Giry recueillis par RR.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le sida a-t-il été créé par des laboratoires ? La CIA a-t-elle assassiné J.F. Kennedy ? Autant de théories du complot dont les Français raffolent visiblement. Une étude de l’Ifop a révélé dimanche que près de huit Français sur dix adhéraient à au moins l’une des grandes théories du complot. Ça tombe bien, le football en regorge. La thèse complotiste peut être folklorique : en 2012, une chaîne de télévision syrienne prétend que les joueurs du FC Barcelone soutiendraient le président Bachar Al-Assad et mimeraient sur le terrain le chemin à suivre en Syrie pour les soldats. Ou bien des plus banales : la Juventus serait avantagée par les arbitres. Et si, après tout, le cas Benzema n’était qu’un coup monté des Russes ?Il faut déjà comprendre la différence entre le complot, qui existe réellement, et la théorie du complot, qui voit un complot là où il n’y en a pas. Sport numéro un dans le monde, le football est tout indiqué pour nourrir les fantasmes les plus sombres. «, rappelle Julien Giry, spécialiste du conspirationnisme.» Rajoutez des enjeux politiques et de pouvoir avec une pincée de FIFA surpuissante et vous avez les ingrédients parfaits pour réussir votre théorie du complot. «» , s’amuse le docteur en sciences politiques.Ces thèses sont renforcées par le discrédit qui touche de plus en plus les grosses institutions, notamment dans les pays où la méfiance envers les élites est forte. «» , confiait il y a peu l’universitaire Andrei Markovits au. S’engage alors un cercle vicieux : ce discrédit nourrit les théories du complot qui encouragent le discrédit et ainsi de suite. Le football est aussi pris au piège de son hypermédiatisation. «» , raisonne Julien Giry.Le tirage au sort truqué est sans doute la théorie reine du complot au football. Toutes les astuces sont bonnes pour assurer un tirage favorable à son équipe de cœur. Des boules chauffées ? Trop simple. Pour le tirage de la Coupe du monde de 1990, Diego Maradona accuse l’actrice Sophia Loren de porter une bague aimantée pour permettre à l’Italie, pays hôte, d’avoir un groupe abordable. Chaque tirage au sort offre ainsi son lot de mécontents qui en appellent très vite au complot. Il faut dire que cet exercice a souffert de quelques ratés. Le plus mythique reste certainement celui de la Coupe du monde 1982. Les organisateurs veulent faire en sorte que les pays d’Amérique du Sud ne puissent pas se rencontrer tout de suite, mais rien ne fonctionne comme il faut. La machine digne du Loto s’enraille, et un Sepp Blatter paumé doit annoncer un retirage partiel.Plus récemment, une déclaration de Bernard Lacombe avait aussi fait parler d’elle lors du tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France 2008. «» , déclare le directeur sportif de Lyon, première équipe tirée, qui tombe quelques secondes plus tard contre... Sedan. «, se souvient Julien Giry.Multifonction, la théorie du complot peut aussi très bien servir de carte joker pour se dédouaner d’une défaite. Elle devient alors un argument tout simple pour expliquer une contre-performance. «, acquiesce le spécialiste.» Ces théories ne laissent aucune place à la magie du sport : s’il y a exploit, c’est qu’il y a complot. En 1966, une folle hypothèse émerge pour justifier la défaite des Italiens face à la Corée du Nord : l’entraîneur adverse aurait changé ses onze joueurs à la mi-temps (les remplaçants étant interdits à l’époque) par des sosies.Mais s’il y a bien une personne sur Terre plus susceptible de tendre une oreille attentive à ces histoires, c’est bien le supporter de foot, un être rempli de ferveur et de mauvaise foi. Et après une défaite rageante, sa capacité de jugement peut facilement être altérée. «, note Julien Giry.Alors comment combattre ces théories ? Pas facile quand on sait que l’idée que la Juventus soit avantagée par l’arbitrage est très répandue en Italie. Pourtant, la Vieille Dame a été blanchie dans l’affaire du Calciopoli et le tribunal a affirmé que la saison 2004-2005, qui avait fait l’objet d’une enquête, était en réalité «» . «, explique Julien Giry.» Apporter des preuves ne fera qu’empirer les choses, les conspirationnistes pensant que vous tentez de les convaincre parce qu’ils ont mis le doigt sur quelque chose qui doit rester secret. Pour lutter contre ces spéculations, il faut donc s’attaquer à ceux qui n'ont qu'un simple doute, avant qu’ils ne basculent du côté obscur, plongeant dans les thèses complotistes du football, mais pas que. «, expose le spécialiste.» Ou comment croire que la Terre est plate à cause d’un pauvre coup de sifflet de Clément Turpin.