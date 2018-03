Viviano promises

Avec huit penaltys stoppés depuis le mois d’août 2015, Emiliano Viviano se met enfin en lumière. Un moindre mal pour le portier de la Sampdoria de Gênes : aujourd’hui âgé de 32 ans, l’Italien était promis à une place de choix au sein du football italien au début de sa carrière.

Quasiment à l’extérieur de la surface de réparation, Ricardo Rodríguez attend le coup de sifflet. Sa longe course d’élan ? Pas de quoi effrayer son adversaire. Le Suisse ne le sait peut-être pas, mais l’homme qui se trouve en face de lui a détourné pas moins de sept penaltys depuis le mois d’août 2015. Celui du latéral gauche sera son huitième. D’une main gauche ultra ferme aussi assumée que sa moustache, Emiliano Viviano empêche le ballon de rentrer dans ses buts, et retarde du même coup l’ouverture du score du Milan (qui s’imposera tout de même sur le plus petit des scores devant la Sampdoria de Gênes grâce à un pion de Giacomo Bonaventura inscrit au quart d’heure de jeu, soit cinq minutes plus tard). Du travail bien fait donc, mais insuffisant pour gagner face aux grands : en vérité, c’est un peu l’histoire de la vie du portier génois.Car c’est un fait : dans la Botte, celui qui a été formé à la Fiorentina puis à Brescia a très longtemps été considéré comme l’un des gardiens les plus doués de sa génération. «, témoigne Cédric Roussel, qui a joué en 2007 à Brescia avec Viviano, 21 bougies à l’époque.Alors en deuxième division, Brescia sait qu’il dispose d’un talent brut dans ses cages. Après un petit prêt à Cesena pour se faire la main, le portier s’est en effet définitivement imposé chez les(quarante titularisations en 2006-2007, 35 en 2007-2008, 37 en 2008-2009). «, confirme Gaël Genèvier, qui a croisé la route de Viviano entre 2007 et 2009.Sûr de lui et de ses qualités, Viviano fait peur à tous les attaquants. Même à ceux de sa propre équipe. Surtout que le bonhomme, très joueur, ne se gêne pas quand il peut envoyer du crochet dangereux. «, corrobore Cédric Roussel.» Voilà pourquoi Bologne lui offre la possibilité de montrer ce qu’il vaut dans l’élite en 2009, lesachetant le joueur en co-propriété avec l’Inter (sept millions d’euros en tout).Dans la plaine du Pô, le jeune Emiliano découvre ainsi la première division et réalise deux saisons pleines en étant l'un des principaux artisans du maintien de son club, en compagnie d'un Marco Di Vaio qui claque plus de trente buts en deux saisons. Une aventure qui va pourtant s'arrêter plus vite que prévu en mai 2011, après une bourde d'Emiliano face à la Fiorentina. Le vice-président Setti désavoue son équipe publiquement, ce à quoi Viviano, face à la presse, répond : «» Un gros tempérament qui n'étonne pas vraiment Cédric Roussel : «"Tu ne le ferais pas en match espèce de con !" »Et le Belge d'ajouter : «» Des occasions de rire, Emiliano en aura malheureusement beaucoup moins pendant les trois années suivant son départ de Bologne.Pas tout le temps le premier choix à Palerme, à la Fiorentina, et surtout à Arsenal où il ne joue pas un match, il faut attendre la saison 2014-2015 et son arrivée à la Sampdoria pour qu'Emiliano trouve un havre de paix et arrête d'être trimbalé un peu partout. Reste qu'après l'instabilité contractuelle, c'est au tour de son propre corps de lui faire défaut. Une blessure au ménisque la première saison, un poignet cassé et un genou défaillant l'an passé qui a obligé Viviano a commencé cette saison seulement fin octobre... La brillante carrière qui attendait Viviano paraît loin, même si Genèvier préfère nuancer : «(six sélections entre 2010 et 2012)» Car si Viviano n'est qu'à la Sampdoria aujourd'hui, alors que certains en faisaient un potentiel successeur de Gianluigi Buffon au sein de la, ses qualités ne se sont pas non plus envolées : «Parmi les signaux toujours au vert chez Viviano, on retrouve évidemment sa capacité à arrêter les penaltys. Face à Crotone le week-end dernier, Viviano a détourné un quatrième tir au but consécutif (un record en Europe), son neuvième depuis son arrivée à la Samp sur vingt tentatives. Un pourcentage proche de 50% qui le rapproche peu à peu du record de Gianluca Pagliuca (onze), et ce serait pour Viviano «» . Et une consolation pour celui qui est peut-être passé à côté d'une renommée mondiale.