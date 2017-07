Vittel, la fontaine de jouvence

Aux alentours de 17 heures ce jeudi, les coureurs du Tour se disputeront la victoire d’étape à quelques mètres du stade Jean-Bouloumié, le terrain d’honneur du Centre de préparation omnisports de Vittel. La station thermale est appréciée par les clubs pros, d’autant qu’elle réussit bien souvent à ceux qui y ont trempé les pieds.

Le royaume de Monsieur Bibi

« Davor Šuker, c’était un grand monsieur »

Un club local qui tourne à l’eau

Par Mathieu Rollinger

Tous propos recueillis par MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Benjamin Guy sait ce que le Dijon FCO doit à Vittel. À quelques jours d’un match décisif face à Nancy programmé le 14 mai dernier, c’est dans la station thermale vosgienne que les Bourguignons se sont ressourcés pendant une petite semaine. Dans la vallée, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont finalement décroché une victoire 2-0 à Gaston-Gérard lors de cette avant-dernière journée de Ligue 1, un pas énorme dans leur objectif maintien. «, liste le préparateur physique dijonnais.» Une mise au vert classique en apparence. Sauf que Vittel s’est fait la spécialité d’accueillir les sportifs de haut niveau avant les échéances importantes : en 1972, le CPO de Vittel avait été érigé comme la couveuse officielle de la délégation olympique tricolore, avant les Jeux de Munich.Aujourd’hui, dès le retour des beaux jours, le complexe voit affluer les athlètes, toutes disciplines confondues. Les staffs savent qu’avec les prestations proposées et la tranquillité des contreforts du massif des Vosges, toutes les conditions y sont réunies pour faire une bonne préparation. «, pondère Benjamin Guy.» Une liste à laquelle il faut ajouter une salle de musculation, un dojo, une piscine dotée d’un bassin olympique de 50 mètres, d’un autre de 25 mètres et d’un espace jacuzzi-sauna-hammam. Tout pour permettre aux joueurs de barboter avec des curistes venus soigner leurs rhumatismes.Au milieu de tout ça, les «» , comme on les appelle au CPO, ont sûrement tous eu affaire à l’incontournable Jean-François Chapier, dit «» , 67 ans. Concierge du village olympique aujourd’hui retraité, Monsieur Bibi a accueilli toutes les équipes venues en stage à Vittel pendant trente-deux ans et traîne encore régulièrement aux abords du stade Jean-Bouloumié. «, clame-t-il avec un fort accent vosgien.» Un rôle qui le place au plus près des joueurs, devant répondre à toutes sortes de demandes pour que ses hôtes ne manquent de rien. «, s’enorgueillit l’agent municipal.Une présence de tous les instants qui lui a laissé le temps de faire de belles rencontres. «, décompte Jean-François à la louche.» Certains résidents ont véritablement marqué le taulier du CPO, comme les joueurs de la sélection croate en 1998, qui avait installé son camp de base à Vittel pour le Mondial. «, se remémore M. Bibi.» .Contrastant avec cette familiarité hors du temps qu’entretient Monsieur Bibi avec les joueurs pros, d’autres résidents du Centre olympique n’ont pas cette chance. Les amateurs du Bulgnéville-Contrex-Vittel FC utilisent les terrains vittellois à l’année, mais doivent plier bagage dès que lesdébarquent. «, minimise Gérald Malglaive, le président du club.» Pas de quoi importuner les locaux donc, mais les pensionnaires de DHR n’ont pas pour autant l’occasion de jouer un rôle tout trouvé de. «, rapporte Monsieur Bibi.» Une occasion manquée pour le BCVFC de pouvoir se frotter au haut niveau et de chercher à regarder plus haut, malgré ses pimpantes installations. «, avertit le président.» La jurisprudence Évian Thonon Gaillard a creusé son lit.