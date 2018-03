Vitor Hugo, l'Astori continue

Endeuillée par la disparition brutale de Davide Astori, la Fiorentina a rendu un vibrant hommage au défenseur lors de la 28e journée de Serie A face à Benevento. Un adieu magnifié par le but inscrit par le stoppeur central brésilien de la Viola, Vitor Hugo, à qui échoie désormais la lourde tache de pallier sur le pré l'absence de l'ex-capitaine florentin.

Hommage total

Un nom qui en impose

Certains parleront de signe du destin. D'autres d'un but symbolique, iconique, qui restera à jamais dans un coin de la tête des supporters de la Fiorentina . Quoi qu'il en soit, ce dimanche 11 mars, Vitor Hugo de Souza a marqué l'histoire de son club en ouvrant le score face à Benevento peu avant la demi-heure du jeu, pour le compte de la 28journée de Serie A.Tout simplement parce que le défenseur brésilien, utilisé jusqu'ici avec parcimonie cette saison par son entraîneur Stefano Pioli (quatre titularisations en championnat) a marqué alors qu'il devait remplacer, au sein de la défense centrale florentine, Davide Astori tragiquement disparu la semaine dernière . Un but inscrit alors que Vitor Hugo arborait le 31 au dos de son maillot. Un numéro qui n'est, bien entendu, pas sans évoquer le 13 emblématique de l'ancien capitaine de laL'hommage justement, a été la première chose que Vitor Hugo a eu en tête après avoir planté le premier pion de sa carrière en Serie A. Le défenseur a dignement refusé de fêter son but, se contentant de prendre dans ses bras ses équipiers, avant de dégainer un T-shirt à l'effigie d'Astori. Puis de se fendre d'un salut militaire à destination de son regretté. Un hommage qui vient parfaire celui que le club et lesavaient déjà rendu à Astori en début de rencontre : un silence de cathédrale au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain, une interruption du match à la 13minute pour applaudir Astori et soutenir ses proches, et enfin un sublime tifo déployé par la, pour célébrer la mémoire du joueur.Lal'a emporté un à zéro, et Vitor Hugo pourra sans doute dormir avec la satisfaction du devoir accompli après avoir tout fait dans les règles de l'art ce dimanche après-midi. Classe, mais pas forcément surprenant de la part d'un type coutumier des hommages solennels. Le nom complet de ce Brésilien de 26 ans, recruté cet été par la, est en effet Vitor Hugo Franchescoli de Souza , un blase choisi par son père pour célébrer la mémoire de l'idole de la famille, Enzo Francescoli. Un nom un chouïa grandiloquent pour un destin détonnant. Né à Guaraci, au sud du Brésil Vitor Hugo doit prendre son mal en patience avant de devenir un cadre du championnat local, où il devient une valeur sûre de la défense de l'América Mineiro puis de Palmeiras, de 2013 à 2017.Avant de vraiment percer dans le football professionnel, le stoppeur a dû trimer comme un acharné pour aider sa famille à boucler les fins de mois. Il a ainsi travaillé comme vendeur de glaces, dans unet s'est même retrouvé à récolter du coton. Sans jamais douter que son blase le prédestinerait un jour à vivre de sa passion. «» , a-t-on pu l'entendre dire. Mais ce dimanche-ci, ce n'est pas son nom que le défenseur de la Fiorentina avait envie de mettre en avant. Plutôt celui d'un autre joueur que l'Artemio-Franchi a montré qu'il n'oublierait sans doute jamais. Un joueur qui s’appelait Davide Astori