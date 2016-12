Vitolo Machin chouette

Désormais abonné à la Roja, Vitolo fait bien plus que de progresser : il explose au plus haut niveau. Un changement de dimension qu’il doit autant à ses capacités physiques et sa technique délicate qu’à l’arrivée de Jorge Sampaoli qui lui remet les clés du camion sevillista.

Un panzer aux pieds de velours

« Le schéma de Sampaoli bénéficie à toute l’équipe »

Par Robin Delorme

Fatal à Iker Casillas , le changement de sélectionneur espagnol n’en demeure pas moins une bonne nouvelle pour d’autres joueurs. C’est le cas de Victor Machin Pérez, alias Vitolo , qui ne prend pas même la peine de feinter une réponse langue de bois : «Roja» Pour sûr, depuis le début de l’ère Lopetegui, l’ailierenfile le costume de joueur le plusde laUn pion décisif à Turin, autant de banderilles face à la Macédoine et l’Albanie, et le voilà projeté devant les flashs des photographes, lui le meilleur artilleur de ce nouveau chapitre de la. «» , délivre, en guise d’explication, le Canarien qui jouit dans son Sánchez-Pizjuán adoptif d’un nouveau statut dedu FC Séville. Un changement de standing qui rappelle qu’à défaut d’une mutation extrême, Vitolo profite à fond de l’arrivée de Jorge Sampaoli sous le soleil de la capitale andalouse.» À l’heure d’évoquer les aptitudes de Vitolo Machin, Moises de Hoyo, préparateur physique du FC Séville, ne mâche pas ses mots et évoque «» qu’il côtoie depuis ses débuts au club. Alliage entre la finesse technique propre aux joueurs des Canaries et la caisse physique d’un marathonien, le numéro 20 dispose aussi d’une pointe de vitesse à la Aubameyang. Autant dire, un bijou à dorloter qui jouit «» . Quelques années plus tôt, en 2013, c’est pourtant dans l’anonymat le plus complet qu’il débarque au FC Séville. Repéré par l’inévitable Monchi et recruté contre 3,5 millions d’euros à son UD Las Palmas formateur, l’ailier prometteur balade un CV bien moins reluisant, fait de sorties nocturnes arrosées et d’une grave blessure au genou. La rencontre avec le bourreau de travail Unai Emery devient alors providentielle : dès son premier exercice, il enchaîne les matchs (quarante-cinq pour huit buts) et se confirme en pari réussi.C’est que le secret de la réussite de Vitolo se trouve dans sa capacité à enchaîner les efforts à haute intensité tous les trois jours. «, confirme, un brin halluciné, Moises de Hoyo.» Pour ainsi dire, dans la capitale andalouse, il est seul à boxer dans cette catégorie, ce qui le confirme comme un indéboulonnable des XI d’ Unai Emery , dont le FC Séville passe au fil des saisons au rang de maître incontesté du jeu en contre. «, décrypte l’intéressé au"toque"Avec l’arrivée du sanguin Sampaoli, le FC Séville prend donc un virage à 180 degrés quant à son style de jeu. Un temps entouré de grands gaillards imposant dans les duels (Krychowiak, M'Bia...), Vitolo se retrouve accompagné d’une litanie de meneurs, tous aptes à le servir dans des conditions idylliques. Surtout, ses qualités deviennent exploitées dans leur intégralité : «» Éclatement toujours, mais moins dans le plaisir, les défenses adverses souffrent le martyr pour le stopper, qu’il soit lancé plein fer ou à l'arrêt dans les petits espaces. Un alliage rare, qui fait de lui le joueur le plus utilisé par l’entraîneur argentin depuis le début de l’exercice. «» , répond ainsi Vitolo pour évoquer l’intérêt pressant de grosses écuries anglaises durant l’été. Mais que lesse rassurent, avec un contrat prolongé jusqu’en 2020, leur Machin ne devrait pas bouger.