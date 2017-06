Vitolo et l'Atlético, la nouvelle ère

Voici le premier gros coup du mercato en Liga : Victor Machín Pérez, alias Vitolo, quitte le FC Séville pour 40 millions d’euros et signe à l’Atlético de Madrid. Enfin, pas tout à fait. Explications.

La solution Las Palmas

« En France, cela ne se fait pas »

. Comme le veut l’adage latin, la loi est là pour imposer un code à respecter, quitte à ce que les conséquences pour la personne condamnable soient désastreuses. En l’occurrence, l’Atlético de Madrid a vu rejeter au début du mois son appel de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS). Un appel qui portait sur une interdiction de recrutement des futures recruesavec d’autres clubs, sans possibilité d’inscrire les joueurs dans l’effectif pendant deux périodes estivales. Un couac dans la théorie, qui se révèle être beaucoup moins dérangeant dans la pratique. Parce que les hommes de loi du club madrilène le savent mieux que personne : les règles sont aussi faites pour être interprétées. Si le recrutement d’été est donc proscrit, celui d’hiver reste tout à fait envisageable. De plus, le transfert effectif est impossible, mais l’approche indirecte ne l’est pas. L’Atlético peut donc recruter des joueurs à partir du mois de janvier de façon réelle, et l’approche peut même se réaliser dès cet été. Un cas de figure qui correspond parfaitement au dossier Vitolo International espagnol désormais confirmé au sein de la Vitolo intéresse fortement Diego Simeone dans l’optique de renforcer son secteur offensif. Sa capacité à évoluer à gauche comme à droite va permettre aude façonner son nouvel ailier aux trois poumons. Et l’interdiction de recrutement dans tout ça ? Une simple barrière temporelle, franchissable avec un peu de malice. «, explique Bruno Satin, agent de joueur chez Football Consulting.» Un détail qui ne freine pas la motivation de l’Atlético de Madrid à recruter le capitaine sévillan. Quand la loi instaure certaines barrières, ouvrir son portefeuille devient un jeu d'enfant. Vitolo va donc quitter Séville cet été. Mais pour aller où, sachant que l’Atlético ne peut pas recruter de joueur jusque janvier ? La réponse se trouve dans les origines de l’intéressé : débarqué à Séville en juin 2013 en provenance de Las Palmas, Vitolo se voit bien repartir pour une pige de six mois aux Canaries, son lieu de naissance. Un cadre plutôt agréable en Liga, avant de reprendre le vrai fil de sa carrière sportive à Madrid. «, tranche Satin.» Séville se remplit les poches, Vitolo repasse chez lui pendant six mois et donne du bonheur aux, et l’Atlético parie sur un nouveau poulain. En théorie, tout le monde est content.Le seul hic, c’est encore le TAS qui pourrait le créer. Le fait de donner une somme d’argent directement à un joueur est-il un stratagème légal en l’espèce ? Là encore, Bruno Satin éclaire ce coin d’ombre. «» Des différences de traitement selon les pays dont souhaite profiter l’Atlético de Madrid (beaucoup) et Las Palmas (un peu). «, conclut Satin.» Reste encore à éviter une grave blessure de Vitolo à Las Palmas. Un événement que ni Séville, ni Madrid, ni le TAS ne sauraient cette fois guérir dans l’immédiat avec des liasses de billets.