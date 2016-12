Vis ma vie de Bernard Mendy en Inde

Les équipes participant au tournoi clinquant indien restent 24h/24h dans un hôtel pendant trois mois. Bernard Mendy raconte la routine, la cohésion d'un groupe et l'absence de câlins.

Cohésion plus forte

Skype ne remplace pas les câlins

Sept mois à l'hôtel ?

Par Guillaume Vénétitay, à Chennai

À une époque où des gens au Camp des Loges sont à deux doigts de se bastonner pour un vulgaire sandwich au thon, il est difficile de négliger ce qui se trame en coulisses de certains clubs. Explorer l'arrière-cuisine des équipes permet parfois de comprendre des jeux d'influence, des rapports privilégiés entre coéquipiers, la qualité des conditions de travail. En Inde, il y a une particularité : les équipes de l'Indian Super League (ISL) vivent pendant trois mois à l'hôtel, et les joueurs, qu'ils soient indiens ou étrangers, n'ont pas leur propre appartement. Bref, une mise au vert permanente. On s'est demandé comment s'accommodent les joueurs de cette bizarrerie indienne. Et qui mieux que Bernard Mendy pour répondre ? L'ex-joueur du PSG vient jouer tous les automnes à Chennai depuis le début de l'ISL en 2014. Depuis un but claqué via un retourné, le Français est devenu la coqueluche des supporters, à un point difficilement imaginable. «» , confie humblement le latéral du Chennaiyin FC, ovationné dès qu'il part s'échauffer. Mieux, Mendy a aussi évolué six mois cette année en I-League, le championnat domestique concurrent de l'ISL, avec le mythique club d'East Bengal, à Kolkata (ex-Calcutta). «» , résume-t-il, assis dans un confortable fauteuil du hall de l'hôtel Hyatt Regency, dans le quartier très central de Teynampet.Le monde d'écart, c'est donc déjà celui-là : un hôtel cinq étoiles pour tous les joueurs du Chennaiyin FC et le staff. «» , détaille Anirudh Sanjeev, directeur associé des ventes de l'hôtel. Les joueurs se retrouvent régulièrement dans ce hall. Pour discuter, ou boire un thé avant de se diriger ensuite vers l'un des cinq restaurants, d'aller à la salle de muscu ou à la piscine. «Call of Duty» , rigole Bernard Mendy.Des moments de groupe forcément plus fréquents que lors de sa carrière européenne où, après l'entraînement, chacun rentre chez soi. «» , se souvient le Français. Des bonnes relations que Bernard Mendy retrouve avec le personnel de l'hôtel Hyatt Regency, auquel il est plus facile de s'attacher. Le week-end, il mate les matchs européens et la Premier League avec le serveur d'un bar de l'hôtel, fan de foot, et quelques autres joueurs. Du côté des cuistots, on s'adapte s'il y a des demandes précises pour la nutrition et on complète le buffet en fonction, notamment pour Materazzi et les Italiens, fragiles avec la bouffe épicée. «» , ajoute Parijat Gupta, directrice de la communication de l'hôtel.Problème : le rythme très élevé de l'ISL, avec des longs déplacements, ne permet pas de s'imprégner totalement de la ville et de l'Inde. L'hôtel est une sorte de cocon doré, alors que l'anonymat des joueurs de foot par rapport aux stars du cricket permet de se balader plus tranquillement qu'en Europe. «» , détaille Bernard Mendy. L'autre hic pour les joueurs, indiens ou étrangers, c'est l'absence de leur famille. En enchaînant plusieurs saisons en ISL et une en I-League, c'est la première fois que le Français se retrouve éloigné aussi longtemps de sa femme et de ses trois filles, basées à Caen. «» Tous les jours, l'ex-international passe des coups de fil. Avant et après l'école. «"Oh le cafard."» Il profite de leur présence pendant les vacances scolaires françaises, passe du temps avec elles à la plage et sur les rutilants marchés de Chennai. Et à chaque fois, les départs sont remplis de larmes.On aurait tort de se moquer du chagrin de ces gars alors qu'ils sont calés dans un hôtel cinq étoiles. Les conditions de vie et le moral jouent sur les performances, rien de nouveau de ce côté-là. Et c'est peut-être le gros défi de l'ISL pour les années à venir, alors qu'une fusion avec l'I-League est évoquée pour former un championnat unique de sept mois. Sept mois dans un hôtel, sans famille, ce sera sans doute trop long pour les joueurs. «» , pense Bernard Mendy. «» , affirme Anirudh Sanjeev. Idem, le budget de l'équipe devra être recalibré, même si personne ne se mouille, à l'hôtel ou au club, pour donner une estimation du prix pour trois ou sept mois à l'hôtel. En bref, l'ISL va devoir se normaliser, devenir un championnat classique, et ce ne sera pas simple.Bernard Mendy, lui, est prêt à venir s'il y a une bonne solution pour sa famille sur sept mois. «» En attendant l'année prochaine, le Chennaiyin FC, champion en titre, vient d'être éliminé de la course aux. De quoi permettre au Français de rentrer plus tôt et d'éteindre un peu Skype.