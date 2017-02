Violents incidents lors du derby de Vienne

0

Loin de la douceur de son chocolat éponyme, le football viennois a ce petit quelque chose d'explosif qui ne rate jamais.Dimanche dernier se jouait la trois cent vingtième édition duet le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps ne fait rien à l'affaire : la pression entre le Rapid et l'Austria ne redescend jamais.Les incidents ont commencé bien avant le coup d'envoi, après que des hooligans du Rapid ont tenté d'arracher des banderoles de leurs ennemis jurés. S'en est suivie une bagarre entre soixante protagonistes des deux camps. La police a annoncé avoir procédé à quatre arrestations et dénombre cinq blessés qui ont dû être transportés à l'hôpital.De leur côté, les stadiers ont déclaré avoir retrouvé moult ustensiles destinés au combat dans les alentours du stade Ernst Happel : gants en kevlar, protège-dents, cagoules et même des clubs de golf. Tout l'arsenal a été saisi, mais on imagine aisément la tournure qu'auraient pu prendre les faits s'il avait été utilisé.Évidemment, les deux équipes, qui n'ont pas réussi à se départager sur le terrain (1-1), s'attendent à recevoir une très lourde amende, ce que leur a bel et bien garantie la commission de discipline de la ligue.À côté de ça, la pyrotechnique a l'air d'un loisir tellement inoffensif...