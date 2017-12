Violents affrontements entre supporters du Partizan lors du derby de Belgrade

2

JB

Dans les tribunes du Partizan, pas besoin de faire appel aux rivaux pour se foutre sur la gueule.Lors du derby de la capitale serbe entre le Partizan et le Red Star, mercredi soir, de violentes bagarres ont éclaté entre supporters. Mais si la rivalité entre les deux clubs de Belgrade est éternelle, ces rixes en tribunes opposaient en réalité deux clans de fans du FKP. Avec une intervention de la police, 17 blessés à l'arrivée et des images impressionnantes de visages en sang.Accessoirement, il y avait match sur le terrain, et ça a accouché d'un match nul (1-1).