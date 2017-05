Violences pendant le derby de Tunis

0

C'était censé être un jour de fête, mais le derby de Tunis a tourné au vinaigre.C'était avant tout un duel au sommet entre l'Espérance Tunis et le Club Africain, au stade olympique de Radès, ce dimanche dans la banlieue sud de Tunis. En jeu, la tête du championnat, rien de moins. Et malheureusement, des affrontements oppsant des supporters du CA aux forces de l'ordre ont gâché la fête. Dans un communiqué, le ministère de l'intérieur indique que «» .Slim Riahi, le président du CA, crie au scandale et affirme qu'il y a eu des provocations de la part de responsables sécuritaires n'ayant pas fait preuve d'impartialité. Une accusation que le Ministère de l'Intérieur a rapidement démenti. L'humeur est surtout à la désolation au lendemain des événements. Les photos du Stade Rilès laisse imaginer les violences. Le terrain est jonché de bouteilles d'eau et de nombreux sièges sont arrachés.La rencontre a néanmoins pu aller à son terme et c'est l'Espérance de Tunis qui s'est imposée 2-0, prenant seule la tête du championnat.