Vincent Thill craque puis s'excuse

Twenty Cent.Les Pays-Bas ont infligé une correction hier au Luxembourg (5-0). Vincent Thill , remplacé rapidement au cours de la deuxième mi-temps (54) lors de la défaite du Grand-Duché aux Pays-Bas (5-0), n'a visiblement pas apprécié sa sortie. Le jeune joueur messin a refusé de serrer la main de son coach Luc Holtz et envoyé des grands coups de pompe dans un pauvre sac de sport qui n'avait rien demandé.À l'issue de la rencontre, le joueur de 17 ans a tenu à s'excuser auprès de son coach, des supporters luxembourgeois et ceux du FC Metz Pas un mot pour ce malheureux sac de sport, qui serait actuellement entre la vie et la mort.