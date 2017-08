Vincent Hognon nouveau coach de Nancy

NG

Le chardon et l'Hognon. Après l'éviction de la légende Pablo Correa , l'AS Nancy Lorraine a annoncé que Vincent Hognon allait prendre en charge le onze du chardon pour la suite de la saison. Formé à l' ASNL où il a disputé plus de deux cents matchs avec les professionnels entre 1993 et 2002, Vincent Hognon était entraîneur adjoint depuis 2013.Sur le site du club, le président Jean- Jacques Rousselot s'est expliqué sur son choix : «» Après cinq journées de championnat, Nancy n'a toujours pas gagné le moindre match.V pour Vendetta.